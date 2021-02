HAMBORNER REIT-Aktie belastet: HAMBORNER REIT mit vorsichtiger Prognose für 2021

Für die Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2021 werden die Miet- und Pachterlöse nach zwischen 82 bis 86 Millionen Euro erwartet, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Duisburg mitteilte. Für das abgeschlossene Jahr 2020 rechnet HAMBORNER REIT mit 87 bis 88 Millionen Euro. Die vorläufigen Zahlen für 2020 will HAMBORNER REIT am Donnerstag, dem 4. Februar vorlegen.

Die Funds from Operations (FFO) werden im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich zwischen 45 und 50 Millionen Euro liegen (Prognose 2020: 52 bis 54 Millionen Euro). "Diese Prognose wird durch gegenwärtig noch bestehende Unsicherheiten beeinflusst, die zu einem wesentlichen Teil auf einmalige, unterjährig zu erwartende Sondereffekte zurückzuführen sind", erklärte das Management dazu.

Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 sowie der

Prognose für das Geschäftsjahr 2021 sei eine Ausschüttung einer Dividende

geplant, die sich voraussichtlich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen

wird, hieß es weiter. Für das Jahr 2020 hat HAMBORNER REIT 0,47 Cent Dividende bezahlt.

HAMBORNER REIT gegen Markt belastet vom vorsichtigen Ausblick

Eine vorsichtige Prognose für das Gesamtjahr hat am Dienstag die Anleger von HAMBORNER REIT verschreckt. Die am Vortag auf einem Hoch seit März angekommenen Papiere büßten am Vormittag im XETRA-Handel zeitweise fast vier Prozent ein auf 9,06 Euro und waren damit unter den kleineren Börsenwerten im SDAX das Schlusslicht. Das Immobilienunternehmen rechnet 2021 mit Miet- und Pachterlösen sowie einem operativen Ergebnis noch unter den Unternehmensprognosen für das Vorjahr.

Laut Analyst Thomas Rothäusler von Jefferies Research ist HAMBORNER REIT nun das erste deutsche Unternehmen mit Fokus auf Gewerbeimmobilien, das in Zeiten der Pandemie unter dem Einfluss der Lockdowns konkretere Zielsetzungen nennt. Ein Händler sprach von schwachen Zielen. Ein weiterer Börsianer erwähnte aber immerhin die Dividendenzusage als etwas erleichternd. Das Unternehmen plant eine Ausschüttung auf dem Niveau des Vorjahres.

DUISBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: hamborner REIT