DAX22.301 -1,4%Est505.506 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9200 -4,1%Nas20.948 -2,2%Bitcoin57.987 +0,9%Euro1,1510 ±0,0%Öl112,6 +6,3%Gold4.508 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 CTS Eventim 547030 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise klettern: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street schließt im Minus -- Bitcoin sackt ab -- BYD-Umsatz stagniert -- CTS Eventim, Rüstungsaktien, NVIDIA, Novo Nordisk, BASF im Fokus
Top News
Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008 Warnsignal am Anleihemarkt: Folgt nun die Stagflation? Experten ziehen Parallelen zu 2008
Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen Cashflow-Rebalancing bei ETFs - steueroptimiert Gewichtung ausgleichen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Weitere US-Marinekräfte in Nahost-Region eingetroffen

28.03.26 20:56 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Weitere US-Marinekräfte sind im Nahen Osten eingetroffen. Das amphibische Angriffsschiff "USS Tripoli" erreichte nach Angaben des hauptsächlich für den Nahen Osten zuständigen US-Regionalkommandos Centcom am Freitag dessen Einsatzgebiet. Es dient als Flaggschiff einer kombinierten Seestreitkraft mit etwa 3.500 Einsatzkräften.

Wer­bung

Die USA haben bereits Tausende Marinesoldaten in den Nahen Osten verlegt. Nach früheren US-Angaben befinden sich mehr als 50.000 Soldaten in der Region.

Israel und die USA griffen vor vier Wochen den Iran an, der mit Gegenangriffen in der Region zurückschlug. Seit Kriegsbeginn wurden laut Angaben von Centcom vom Samstag von US-Kräften mehr als 11.000 Ziele getroffen. Mehr als 150 iranische Schiffe seien entweder zerstört oder beschädigt worden./rin/DP/nas