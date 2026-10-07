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BVB-Aktie im Blick: Comeback von Kapitän Can weiter offen

BVB-Aktie im Blick: Comeback von Kapitän Can weiter offen

Borussia Dortmund muss weiter auf unbestimmte Zeit auf Kapitän Emre Can verzichten.

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BVB (Borussia Dortmund)
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Der 32-Jährige hat sich während seiner Reha nach seinem Kreuzbandriss einem weiteren Eingriff an den Adduktoren unterzogen, wie der "Kicker" berichtete. Die Operation sei gut verlaufen und ohnehin notwendig gewesen. Wann Can wieder auf den Bundesliga-Rasen zurückkehren kann, ist demnach weiterhin offen.

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Nach Informationen der "Bild" wird der Kapitän in diesem Kalenderjahr voraussichtlich kein Spiel mehr für den BVB bestreiten. Ein vollständiger Einstieg ins Mannschaftstraining sei demnach frühestens nach der Winterpause zu erwarten. Eine genaue Prognose für die Rückkehr gibt es bislang aber nicht. Im Mai hatte Can zuletzt öffentlich betont: "Ich kann mittlerweile ohne Krücken gehen und das Knie belasten. Es wird leider noch eine lange Reise."

Der Innenverteidiger hatte sich Ende Februar im Heimspiel gegen den FC Bayern München einen Riss des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Seitdem arbeitet Can an seinem Comeback und soll zuletzt auch während der Länderspielpause regelmäßig auf dem Dortmunder Trainingsgelände gewesen sei. Aus seinem Umfeld heißt es laut "Kicker", Can fühle sich gut und liege bei der Reha im Soll.

/jgl/DP/mis

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, ninopavisic / Shutterstock.com

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