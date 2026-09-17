DAX 25.671 +0,5%ESt50 6.305 +0,6%MSCI World 4.876 -0,2%Top 10 Crypto 10,04 -0,3%Nas 25.978 -0,0%Bitcoin 66.449 +0,1%Euro 1,1478 +0,1%Öl 103,6 -2,1%Gold 4.317 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Weiterer Großauftrag für Windstrom-Plattform geht nach MV

ROSTOCK (dpa-AFX) - Der Stromnetzbetreiber 50Hertz hat einen zweiten Milliarden-Auftrag zum Bau einer Windstrom-Plattform auf See überwiegend nach Mecklenburg-Vorpommern vergeben. Die Konverter-Anlage wird zu wesentlichen Teilen in Rostock-Warnemünde vom Unternehmen Neptun Smulders Offshore Renewables gefertigt, wie 50Hertz mitteilte. Gemeinsam mit einem Erstauftrag vom Juni liege das Volumen bei rund 2,5 Milliarden Euro.

Werbung

Konverter wandeln den von Windkraftanlagen auf See produzierten Wechselstrom in Gleichstrom um, der dann an die Küste transportiert und von dort in große Verbrauchszentren im Land verteilt wird. Gleichstrom hat bei langen Transportwegen deutlich geringere Verlustwerte als Wechselstrom. Die Anlagen sollen in der Nordsee rund 200 Kilometer westlich der Insel Sylt installiert werden./hr/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.