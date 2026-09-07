DAX 25.977 -0,1%ESt50 6.409 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,14 -1,0%Nas 26.393 -0,4%Bitcoin 66.904 -1,6%Euro 1,1622 -0,0%Öl 98,4 +1,4%Gold 4.400 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Weiterer Preissprung?

Intel-Aktie springt hoch: Werden die Preise für Chips bald noch weiter erhöht?

Intel-Aktie springt hoch: Werden die Preise für Chips bald noch weiter erhöht?

Ein Bericht über eine erneute Preisrunde bei Prozessoren sorgt bei der Intel-Aktie für deutliche Kursausschläge.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,521.00 EUR 19.20 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
86.20 EUR 2.46 EUR 2.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Berichte über eine erneute Preisrunde treiben die Intel-Aktie an
  • CEO Lip-Bu Tan setzt offenbar auf Marge statt auf Marktanteile
  • Intel Foundry und ASML vermelden parallel einen Fertigungsmeilenstein
Werbung

Die Intel-Aktie rückt in den Anleger-Fokus, nachdem ein Bericht über eine erneute Preiserhöhung für PC-Prozessoren im Oktober die Runde macht. Der Chiphersteller soll die Preise um rund 10 Prozent anheben und zugleich seine margenschwache Small-Core-Produktlinie einstellen. Damit setzt Intel offenbar konsequent auf höhere Margen statt auf zusätzlichen Marktanteil.

Preiserhöhung bei Intel ab Oktober im Fokus

Laut Lieferkettenquellen, auf die sich DigiTimes beruft, will Intel, einer der weltweit größten Halbleiterhersteller, die Preise für seine PC-Prozessoren Anfang Oktober anheben. Es wäre eine weitere Stufe einer Preiserhöhungsserie, die bereits Ende 2025 begonnen hat. Parallel prüft der Konzern laut denselben Quellen, die margenschwache Small-Core-Produktlinie für Industrie-PCs, IoT- und Embedded-Systeme einzustellen, was Wettbewerbern wie QUALCOMM und MediaTek Marktchancen eröffnen könnte.

Ziel der Maßnahmen ist laut den Lieferkettenquellen nicht die Ausweitung des Marktanteils, sondern eine höhere Bruttomarge. CEO Lip-Bu Tan wolle Profitabilität und Bruttomarge steigern, die mögliche Preisanhebung sei eine Reaktion auf gestiegene Lieferkettenkosten und starke Nachfrage. Citrini-Analyst Jukan Choe ordnete den Schritt trotz eines erwartet schrumpfenden PC-Marktes so ein, dass Intel die Margenausweitung klar vor Marktanteilsgewinne stelle. Intel äußerte sich zu der angeblichen Preiserhöhung nicht.

Werbung

Intel-Aktie springt an

Die an der NASDAQ gelistete Intel-Aktie steigt zeitweise um 5,33 Prozent auf etwa 100,91 US-Dollar und ist damit einer der größten Gewinner unter den US-Chipwerten.

Der Kurssprung reiht sich in eine längere Serie von Preiserhöhungen ein. Bereits im Juli hatte Intel offiziell bestätigte Anhebungen der Listenpreise für Core-Ultra- und Xeon-Prozessoren vorgenommen. Bei Consumer-Modellen wie dem Core Ultra 7 270K Plus stiegen die Preise damals um rund 15 bis 16 Prozent, beim Server-Chip Xeon 6980P um gut 12 Prozent auf 13.000 Euro.

Analysten uneins zu Intel

Am Markt bleibt das Bild gemischt: Von 31 Analysten stufen laut TipRanks sechs die Intel-Aktie mit Buy ein, 23 mit Hold und zwei mit Sell, das mittlere Kursziel liegt bei 116,31 US-Dollar bei einer Spanne von 80 bis 200 US-Dollar. Northland Securities-Analyst Gus Richard hob seine Einstufung heute von Market Perform auf Buy an und nannte ein Kursziel von 120 US-Dollar. Mizuho-Analyst Vijay Rakesh hat vor einigen Tagen sein Hold-Rating bestätigt, bei einem Kursziel von 92 US-Dollar.

Werbung

Thomas Zoller, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Aktuelle Intel Aktie News

Werbung

Intel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.