Weiteres iranisches Kriegsschiff nahe Sri Lanka

05.03.26 11:57 Uhr

COLOMBO (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Angriff auf eine iranische Fregatte im Indischen Ozean befindet sich nach Angaben der Regierung Sri Lankas ein weiteres Schiff der iranischen Marine nahe der Insel. Das Kriegsschiff liege noch in der sogenannten Exklusiven Wirtschaftszone (EEZ) Sri Lankas, also außerhalb der territorialen Gewässer, sagte Kabinettssprecher Nalinda Jayatissa im Parlament. Die Regierung prüfe, wie sie auf die Situation reagieren solle, und bemühe sich um eine Lösung, um die regionale Sicherheit zu wahren. An Bord sollen rund 100 Menschen sein.

Nach einem Angriff auf die iranische Fregatte "IRIS Dena" waren laut Regierung mindestens 80 Besatzungsmitglieder tot geborgen worden. Mehrere galten als vermisst. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde das Schiff von einem US-U-Boot mit einem Torpedo versenkt. Beide Schiffe sollen auf dem Rückweg in den Iran gewesen sein, nachdem sie an einer Flottenschau in Indien teilgenommen hatten./scr/DP/men