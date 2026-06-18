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Weiteres Potenzial

SUSS MicroTec-Aktie: Berenberg hebt Kursziel an

19.06.26 08:37 Uhr
Trotz Rekordlauf: Berenberg sieht SUSS MicroTec-Aktie weiter im Aufwind | finanzen.net

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
107,00 EUR 4,00 EUR 3,88%
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Trotz der starken Kursrally von SUSS MicroTec habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: SUSS MicroTec SE

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

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Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
08:06SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
11.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:06SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.06.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
18.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HaltenDZ BANK
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldWarburg Research
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
31.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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