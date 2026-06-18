SUSS MicroTec-Aktie: Berenberg hebt Kursziel an
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SUSS MicroTec von 92 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.
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Trotz der starken Kursrally von SUSS MicroTec habe der Markt die weiter anziehende Dynamik in den Endmärkten des Anlagenbauers für die Chipbranche noch nicht gänzlich honoriert, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Zudem seien die Aktien gegenüber jenen der Konkurrenz immer noch günstig./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:45
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: SUSS MicroTec SE