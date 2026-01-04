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Weiterhin Angriffe auf Golfstaaten

31.03.26 19:31 Uhr

DUBAI (dpa-AFX) - Auch gut vier Wochen nach Beginn des Iran-Krieges gehen die Angriffe auf die Golfstaaten weiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Saudi-Arabien und Kuwait meldeten am Dienstag erneut, Dutzende Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abgefangen zu haben. In Dubai wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur WAM durch herabstürzende Trümmerteile vier Menschen leicht verletzt, in Saudi-Arabien nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei. Darüber hinaus seien Gebäude und Autos beschädigt worden./mar/DP/he