Weiterhin Einschränkungen am BER bei Flügen in Nahen Osten

04.03.26 06:50 Uhr
SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Am Hauptstadtflughafen BER fallen heute erneut weitgehend alle Flüge aus und in den Nahen Osten aus. Zehn von elf Abflügen und ebenso viele Ankünfte seien für Mittwoch gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Das betrifft Verbindungen von und nach Doha, Dubai, Israel sowie in und aus dem Libanon. Ein Flug aus Jordanien sei hingegen weiterhin geplant, betonte der Sprecher. Die Maschine solle später auch wieder dorthin zurückkehren.

Aufgrund des Krieges im Iran kommt es seit dem Wochenende zu weitreichenden Einschränkungen am BER auf Verbindungen in die Region. Betroffen seien pro Tag 2.000 bis 3.000 Reisende, die dorthin wollten, sagte ein Flughafensprecher am Vortag. Am Abend sollten zwei Flüge wieder starten, einer nach Dschidda in Saudi-Arabien, der andere in Katars Hauptstadt Doha. Letzterer wurde schließlich aber doch noch gestrichen./maa/DP/zb

