DAX25.105 -0,6%Est506.120 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -3,9%Nas22.886 +0,9%Bitcoin56.296 -1,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,95 +0,4%Gold5.154 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Bitcoin, Ether & Co. sinken -- Bayer, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Samsung, NVIDIA, SAP, VW, Gold, Silber im Fokus
Top News
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt Strategy-Aktie: Tipps vom Gründer - So übersteht man einen Bitcoin-Bärenmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Weiterhin weniger IC-Züge von Stuttgart nach Zürich

23.02.26 13:39 Uhr

STUTTGART/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die vorerst bis Sommer angelegte Maßnahme, wonach nur jeder zweite IC von Stuttgart bis Zürich durchfährt und die anderen in Singen enden, wird bis mindestens Dezember 2026 verlängert. Dies teilten die schweizerische SBB und die Deutsche Bahn in einer gemeinsamen Stellungnahme mit. Die Gäubahn führt von Stuttgart bis in die Schweiz.

Wer­bung

Die Bahnunternehmen betonten, dass sie weiter daran arbeiteten, die durchgehende Verbindung Stuttgart-Zürich langfristig zu stabilisieren. Auf der Strecke hatten in der Vergangenheit immer wieder Verspätungen für Unmut bei den Reisenden und auch bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) gesorgt. Zunächst hatte der "Südkurier" über die andauernden Einschränkungen berichtet.

Um die Pünktlichkeit der IC-Verbindung zu verbessern, hatten die SBB und die Deutsche Bahn zum Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember ein neues Konzept eingeführt. Demnach verkehrt jeder zweite Zug von Stuttgart nur bis Singen, von dort fährt planmäßig ein Zug nach Zürich. Zudem fährt ab Schaffhausen ein Ersatzzug der SBB, wenn die durchgehenden Züge aus Stuttgart zu stark verspätet sind.

Der aktuellen Mitteilung zufolge wirken die Maßnahmen. Die durchschnittliche Ankunftspünktlichkeit in Zürich sei seit dem Fahrplanwechsel um rund 20 Prozentpunkte auf über 80 Prozent gesteigert worden. Die IC-Züge seien in über 80 Prozent der Fälle mit weniger als drei Minuten Verspätung in Zürich eingetroffen. Der Ersatzzug ab Schaffhausen sei seit dem Fahrplanwechsel bisher rund 100 Mal zum Einsatz gekommen./ols/DP/jha