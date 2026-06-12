Wellco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Wellco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 41,96 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wellco ein EPS von 0,270 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Wellco 2,43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net