Wellgistics Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wellgistics Health hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wellgistics Health ein EPS von -23,000 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,7 Millionen USD – eine Minderung von 11,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net