Wellplayed Rizest: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wellplayed Rizest ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wellplayed Rizest die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wellplayed Rizest ein Ergebnis je Aktie von -30,210 JPY vermeldet.

Umsatzseitig wurden 763,4 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wellplayed Rizest 435,5 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net