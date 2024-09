Wells Fargo bietet ab 2025 Finanzierung von VW-Fahrzeugen in den USA an

Von Connor Hart

NEW YORK (Dow Jones)--Die Bank Wells Fargo und die US-Finanzierungssparte des Volkswagen-Konzerns arbeiten zusammen. Wells Fargo werde zum bevorzugten Anbieter von Kauffinanzierungen für die Fahrzeuge des Automobilherstellers in den Vereinigten Staaten, teilten die Unternehmen mit. Im Rahmen der mehrjährigen Co-Branding-Vereinbarung soll die in San Francisco ansässige Bank Wells Fargo für mehr als 600 Volkswagen-Händler, 300 Audi-Händler und 130 Ducati-Händler eine Finanzierung anbieten. Die Partnerschaft soll voraussichtlich im April 2025 für die Marken Volkswagen und Audi starten, Ducati folge dann zu einem späteren Zeitpunkt. Volkswagen Financial Services U.S., der amerikanische Finanzdienstleistungszweig des Wolfsberger Unternehmens, werde weiterhin bestehende Kundenverträge betreuen. Nach dieser Umstellung wird sich Volkswagen Financial Services U.S. auf das Verbraucherleasing und die Bereitstellung von nutzungsbasierten Produkten, einschließlich Mobilitätslösungen, konzentrieren.

"Wir bewerten kontinuierlich unser globales Geschäft, um mutige Entscheidungen zu treffen, die uns in jedem unserer Märkte am besten positionieren", sagte Pablo Di Si, Präsident und CEO der Volkswagen Group of America. "Indem wir uns durch diese Partnerschaft auf die sich entwickelnde Marktdynamik einstellen, können wir die Bedürfnisse von Volkswagen, Audi und Ducati effektiver unterstützen und gleichzeitig enorme Möglichkeiten für Volkswagen Financial Services auf dem US-Markt in der Zukunft schaffen."

