Wells Fargo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,59 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,56 Milliarden CAD ausgewiesen.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 2,29 CAD je Aktie vermeldet.

Wells Fargo hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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