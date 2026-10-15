Wells Fargo: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Wells Fargo hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 2,29 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 43,59 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,56 Milliarden CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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