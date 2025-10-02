DAX24.436 +1,3%Est505.651 +1,3%MSCI World4.315 -0,2%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.753 ±-0,0%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

02.10.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 80,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
68,65 EUR -1,62 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Wells Fargo-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 80,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Wells Fargo-Aktie bei 81,05 USD. Im Tief verlor die Wells Fargo-Aktie bis auf 80,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,81 USD. Zuletzt wechselten 243.218 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 86,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 7,16 Prozent zulegen. Bei 54,43 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,69 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.

Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

In der Wells Fargo-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Wells Fargo & Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

