Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 81,68 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 81,68 USD. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,50 USD nach. Bei 81,77 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 141.173 Wells Fargo-Aktien gehandelt.

Bei 84,83 USD markierte der Titel am 25.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,86 Prozent hinzugewinnen. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 38,50 Prozent Luft nach unten.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

