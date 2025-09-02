DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,80 -0,2%Dow45.092 -0,5%Nas21.420 +0,7%Bitcoin96.040 +0,5%Euro1,1659 +0,1%Öl67,46 -2,3%Gold3.563 +0,8%
Wells Fargo im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Mittwochabend ab

03.09.25 20:24 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gibt am Mittwochabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für die Wells Fargo-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 80,21 USD.

Wells Fargo & Co.
69,48 EUR -0,10 EUR -0,14%
Die Wells Fargo-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 80,21 USD. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,02 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,77 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 900.031 Wells Fargo-Aktien.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 5,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,23 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,57 Prozent zurück. Hier wurden 30,62 Mrd. USD gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

