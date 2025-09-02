DAX23.774 +0,8%ESt505.349 +0,4%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.458 +0,4%Nas21.559 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1645 -0,2%Öl67,03 -0,5%Gold3.549 -0,3%
Kursverlauf

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Nachmittag an

04.09.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Wells Fargo. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
68,82 EUR -0,66 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 81,34 USD zu. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 81,51 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 281.866 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 4,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,23 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 38,25 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,50 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,62 Mrd. USD – eine Minderung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,76 Mrd. USD eingefahren.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,05 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

