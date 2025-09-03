Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Donnerstagabend an Boden

So bewegt sich Wells Fargo

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt stieg die Wells Fargo-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 81,94 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 81,94 USD nach oben. Bei 82,03 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 80,79 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.404.373 Aktien.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 3,53 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 38,70 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Wells Fargo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,33 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest