Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Dienstagabend in Grün

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 80,92 USD zu.

Das Papier von Wells Fargo legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 80,92 USD. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,45 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 79,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.093.385 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,83 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 50,23 USD fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 37,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Wells Fargo-Aktie.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,76 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Wells Fargo-Anleger Experten zufolge am 14.10.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,05 USD im Jahr 2025 aus.

