Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 79,86 USD.

Das Papier von Wells Fargo konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 79,86 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 80,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 207.136 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,65 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,08 USD. Dieser Wert wurde am 10.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Wells Fargo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,50 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 USD aus.

Wells Fargo gewährte am 15.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,09 USD je Wells Fargo-Aktie.

