Fokus auf Aktienkurs

11.09.25 16:13 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo gewinnt am Donnerstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 80,63 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 80,63 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,66 USD an. Bei 80,25 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 321.524 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 5,21 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Wells Fargo-Aktie 60,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,76 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

