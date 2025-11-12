Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo reagiert am Nachmittag positiv

DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 +2,2%Nas23.338 -0,6%Bitcoin87.786 -1,2%Euro1,1597 +0,1%Öl62,79 -3,6%Gold4.199 +1,8%
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 88,37 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 88,37 USD. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 88,43 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 550.628 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Bei 88,49 USD markierte der Titel am 05.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,14 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 33,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Wells Fargo gewährte am 14.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31,66 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Wells Fargo einen Gewinn von 6,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot

Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.

Finanzgiganten im Vergleich: Die größten US-Banken

In eigener Sache

Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

