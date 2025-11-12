Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 86,35 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 86,35 USD nach oben. Bei 88,63 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 86,25 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.345.545 Wells Fargo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,63 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 2,57 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 32,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Wells Fargo-Aktie.

Am 14.10.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 31,66 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Wells Fargo am 14.01.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.01.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,32 USD je Aktie aus.

