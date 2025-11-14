Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Freitagnachmittag verlustreich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 84,12 USD.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 84,12 USD. Das Tagestief markierte die Wells Fargo-Aktie bei 82,96 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,32 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 367.919 Wells Fargo-Aktien.

Bei 88,63 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,42 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,70 USD je Wells Fargo-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 14.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,42 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 31,66 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.01.2026 veröffentlicht. Wells Fargo dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.01.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,32 USD je Aktie belaufen.

