Kurs der Wells Fargo

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend stärker

18.09.25 20:25 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend stärker

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Wells Fargo nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 82,86 USD. Kurzfristig markierte die Wells Fargo-Aktie bei 83,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 662.526 Wells Fargo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,32 USD fiel das Papier am 27.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,65 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Am 15.07.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 30,62 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

