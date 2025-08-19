DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Kursverlauf

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

21.08.25 16:11 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 77,44 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
66,56 EUR -0,23 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 77,44 USD. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 77,10 USD ein. Mit einem Wert von 77,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 158.332 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,23 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,76 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

