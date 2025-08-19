Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 77,44 USD abwärts.

Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 77,44 USD. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 77,10 USD ein. Mit einem Wert von 77,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 158.332 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 9,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,23 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 31,76 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Wells Fargo.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Wells Fargo ein EPS in Höhe von 6,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest