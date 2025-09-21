Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Montagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 84,53 USD nach.
Um 20:08 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 84,53 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Wells Fargo-Aktie bisher bei 83,76 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,84 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Wells Fargo-Aktien beläuft sich auf 996.523 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 19.09.2025 auf bis zu 84,92 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,46 Prozent. Am 27.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,92 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Wells Fargo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,50 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD.
Am 15.07.2025 äußerte sich Wells Fargo zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 30,62 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 14.10.2026 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,06 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|02.01.2018
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2017
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|24.10.2016
|Wells FargoCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|18.01.2017
|Wells FargoCo Hold
|Argus Research Company
|11.01.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|05.02.2018
|Wells FargoCo Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|24.03.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|13.02.2015
|Wells FargoCo Underperform
|BMO Capital Markets
