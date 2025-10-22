Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Mittwochabend ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 83,46 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 83,46 USD ab. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,16 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.213.757 Wells Fargo-Aktien.
Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 42,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 31,91 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,31 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie
"Deworsifizierung" statt Diversifizierung: Darum hielt Berkshire-Vize Charlie Munger nichts von breiter Streuung im Depot
Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.
Übrigens: Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Wells Fargo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wells Fargo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
Analysen zu Wells Fargo & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2021
|Wells FargoCo buy
|UBS AG
|02.01.2019
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|02.01.2018
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|03.01.2017
|Wells FargoCo Overweight
|Barclays Capital
|24.10.2016
|Wells FargoCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.03.2020
|Wells FargoCo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.03.2019
|Wells FargoCo Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|18.01.2017
|Wells FargoCo Hold
|Argus Research Company
|11.01.2017
|Wells FargoCo Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2019
|Wells FargoCo Underperform
|Wolfe Research
|05.02.2018
|Wells FargoCo Underperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|24.03.2016
|Wells FargoCo Sell
|UBS AG
|13.02.2015
|Wells FargoCo Underperform
|BMO Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wells Fargo & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen