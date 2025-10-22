DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.672 -1,2%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,66 +1,6%Gold4.087 -0,9%
Blick auf Aktienkurs

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Mittwochabend ausgebremst

22.10.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 83,46 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die Wells Fargo-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 83,46 USD ab. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,16 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.213.757 Wells Fargo-Aktien.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Wells Fargo-Aktie somit 4,57 Prozent niedriger. Bei 58,42 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 42,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 14.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Wells Fargo 31,91 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 14.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 14.01.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,31 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

