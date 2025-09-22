Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von Wells Fargo

Kursverlauf

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 84,16 USD ab.

Die Wells Fargo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 84,16 USD abwärts. In der Spitze büßte die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,67 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,15 USD. Zuletzt wechselten 1.245.925 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Bei 86,65 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,96 Prozent könnte die Wells Fargo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Wells Fargo-Aktie ist somit 36,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,60 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Wells Fargo veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,06 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.

