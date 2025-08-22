DAX24.270 -0,4%ESt505.457 -0,6%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.408 -0,5%Nas21.535 +0,2%Bitcoin95.934 -1,0%Euro1,1689 -0,3%Öl68,68 +1,3%Gold3.375 +0,1%
Wells Fargo im Fokus

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag stärker

25.08.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 79,57 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 79,57 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 196.581 Wells Fargo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 6,61 Prozent Plus fehlen der Wells Fargo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,23 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 58,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Wells Fargo 1,50 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Wells Fargo ließ sich am 15.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,62 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Wells Fargo dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 14.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Wells Fargo-Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

