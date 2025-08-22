Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Wells Fargo am Montagabend ins Plus

Blick auf Wells Fargo-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 79,61 USD zu.

Um 20:07 Uhr ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 79,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 80,02 USD. Bei 78,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 691.140 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,83 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Abschläge von 36,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Wells Fargo-Aktionäre 1,50 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 31,76 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 30,62 Mrd. USD.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Wells Fargo wird am 14.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,05 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

