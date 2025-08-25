Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Wells Fargo. Das Papier von Wells Fargo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 79,93 USD ab.
Die Wells Fargo-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 79,93 USD abwärts. Die Wells Fargo-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,78 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 364.166 Wells Fargo-Aktien.
Bei 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 5,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Mit einem Kursverlust von 37,16 Prozent würde die Wells Fargo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Wells Fargo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Wells Fargo am 15.07.2025. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 30,62 Mrd. USD, gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,57 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 14.10.2025 dürfte Wells Fargo Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 14.10.2026.
Experten taxieren den Wells Fargo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,05 USD je Aktie.
