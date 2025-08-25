Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend gesucht
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Wells Fargo. Zuletzt ging es für das Wells Fargo-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 81,14 USD.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 81,14 USD zu. Die Wells Fargo-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,19 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 79,96 USD. Bisher wurden via New York 1.560.986 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 84,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,55 Prozent. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Wells Fargo-Aktie 38,09 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,50 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Wells Fargo am 15.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 30,62 Mrd. USD, gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,57 Prozent präsentiert.
Am 14.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 14.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 USD je Wells Fargo-Aktie belaufen.
