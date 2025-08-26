Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Wells Fargo legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 82,04 USD.

Die Wells Fargo-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 82,04 USD. Zwischenzeitlich stieg die Wells Fargo-Aktie sogar auf 82,28 USD. Bei 81,28 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.576 Wells Fargo-Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 84,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 3,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Mit Abgaben von 38,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 1,33 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 30,62 Mrd. USD – eine Minderung von 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 31,76 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Wells Fargo-Aktie.

