Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo am Abend höher

27.08.25 20:24 Uhr
27.08.25 20:24 Uhr

Die Aktie von Wells Fargo gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Wells Fargo-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 83,07 USD.

Das Papier von Wells Fargo konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 83,07 USD. Bei 83,19 USD markierte die Wells Fargo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.867.375 Wells Fargo-Aktien.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 84,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Wells Fargo-Aktie 2,12 Prozent zulegen. Bei 50,23 USD fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,50 USD an Wells Fargo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD.

Am 15.07.2025 hat Wells Fargo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wells Fargo ein EPS von 1,33 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 31,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Wells Fargo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 14.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Wells Fargo im Jahr 2025 6,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer

Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)

Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest

In eigener Sache

Wells Fargo und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

