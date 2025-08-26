Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Wells Fargo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Wells Fargo-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Das Papier von Wells Fargo legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 83,01 USD. In der Spitze gewann die Wells Fargo-Aktie bis auf 83,13 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,73 USD. Zuletzt wurden via New York 405.993 Wells Fargo-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 84,83 USD erreichte der Titel am 25.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Wells Fargo-Aktie liegt somit 2,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,23 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Wells Fargo-Aktie mit einem Verlust von 39,49 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Wells Fargo seine Aktionäre 2024 mit 1,50 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten.
Am 15.07.2025 legte Wells Fargo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wells Fargo noch ein Gewinn pro Aktie von 1,33 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Wells Fargo 31,76 Mrd. USD umgesetzt.
Wells Fargo dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Wells Fargo rechnen Experten am 14.10.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Wells Fargo-Aktie in Höhe von 6,05 USD im Jahr 2025 aus.
AMD-Aktie trotz positiver Analystenstimmung und neuen KI-Chips schwächer
Hot Stocks heute: "Big Beautiful Bill" (BBB) ist gut für die US-Industrie - Long Trade der Woche: Wells Fargo (PJ0DCR)
Aktien im Blick: Deutsche Bank und alle andere Geldhäuser weiter ohne Probleme im US-Stresstest
