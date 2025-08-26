Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo tendiert am Abend schwächer

So bewegt sich Wells Fargo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Wells Fargo. Die Wells Fargo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,27 USD abwärts.

Die Wells Fargo-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 82,27 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die Wells Fargo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,11 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,73 USD. Der Tagesumsatz der Wells Fargo-Aktie belief sich zuletzt auf 1.603.541 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2025 bei 84,83 USD. Derzeit notiert die Wells Fargo-Aktie damit 3,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.09.2024 bei 50,23 USD. Mit Abgaben von 38,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,50 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,71 USD je Wells Fargo-Aktie.

Wells Fargo veröffentlichte am 15.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,33 USD erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 30,62 Mrd. USD, gegenüber 31,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,57 Prozent präsentiert.

Wells Fargo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 14.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Wells Fargo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,05 USD fest.

