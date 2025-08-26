DAX23.975 -0,3%ESt505.370 -0,5%Top 10 Crypto15,30 -3,8%Dow45.434 -0,4%Nas21.419 -1,3%Bitcoin92.650 -3,8%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.438 +0,6%
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Wells Fargo im Blick

Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Nachmittag

29.08.25 16:10 Uhr
Wells Fargo Aktie News: S&P 500 Aktie Wells Fargo verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von Wells Fargo zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Wells Fargo-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,21 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wells Fargo & Co.
69,79 EUR -0,54 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Wells Fargo-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 82,21 USD zu. Der Kurs der Wells Fargo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,42 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,00 USD. Bisher wurden via New York 324.596 Wells Fargo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2025 markierte das Papier bei 84,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Wells Fargo-Aktie derzeit noch 3,19 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wells Fargo-Aktie.

Wells Fargo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,50 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Wells Fargo am 15.07.2025. Das EPS wurde auf 1,60 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,57 Prozent auf 30,62 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 31,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Wells Fargo am 14.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Wells Fargo möglicherweise am 14.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,05 USD je Aktie in den Wells Fargo-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wells Fargo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Analysen zu Wells Fargo & Co.

DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.04.2021Wells FargoCo buyUBS AG
02.01.2019Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
02.01.2018Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
03.01.2017Wells FargoCo OverweightBarclays Capital
24.10.2016Wells FargoCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.03.2020Wells FargoCo HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.03.2019Wells FargoCo HoldDeutsche Bank AG
15.09.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
18.01.2017Wells FargoCo HoldArgus Research Company
11.01.2017Wells FargoCo NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2019Wells FargoCo UnderperformWolfe Research
05.02.2018Wells FargoCo UnderperformRBC Capital Markets
15.09.2016Wells FargoCo SellUBS AG
24.03.2016Wells FargoCo SellUBS AG
13.02.2015Wells FargoCo UnderperformBMO Capital Markets

