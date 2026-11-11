Wellstar Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

11.11.26 06:35 Uhr

Wellstar Technologies hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Wellstar Technologies im vergangenen Quartal 24,1 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 32,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wellstar Technologies 18,2 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net