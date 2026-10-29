Welltower hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Welltower hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 16,87 ARS gegenüber 11,35 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Welltower mit einem Umsatz von insgesamt 5.573,04 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.566,28 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 56,27 Prozent gesteigert.
Redaktion Finanzen.net
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