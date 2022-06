Weltbank-Präsident: Weltwirtschaft vor starker Verlangsamung

Von Mike Murphy

NEW YORK (Dow Jones)--Die Weltwirtschaft steht nach Ansicht von Weltbank-Präsident David Malpass aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine vor einer starken Verlangsamung. Für einige Länder werde es schwierig werden, eine Rezession zu vermeiden, sagte Malpass in einem Interview mit CBS News. "Seit Januar ist das weltweite BIP-Wachstum um die Hälfte zurückgegangen", erklärte er. Inflation und Nahrungsmittelknappheit in ärmeren Ländern würden das Problem noch verschärfen.

Auf die Frage der Moderatorin, wie eine globale Rezession vermieden werden könne, antwortete er: "In einigen Ländern wird es sehr schwer sein, das zu tun. Ich denke, dass die Führungsrolle der stärkeren Länder sehr wichtig ist", ergänzte der Weltbank-Präsident. Die USA könnten durch eine Erhöhung der Produktion helfen, die Lieferketten weltweit zu entlasten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2022 00:45 ET (04:45 GMT)