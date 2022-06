Weltbank senkt Wachstumsprognose und warnt vor Stagflation

Von Yuka Hayashi

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr drastisch gesenkt und vor mehreren Jahren mit hoher Inflation und lauem Wirtschaftswachstum gewarnt. Angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der Covid-19-Pandemie und der gestörten Lieferketten geht die Weltbank in diesem Jahr nun nur noch von einem globalen Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent aus nach 5,7 Prozent im vergangenem Jahr. Im Januar hatte die Weltbank für dieses Jahr noch ein Wachstum von 4,1 Prozent in Aussicht gestellt.

Zudem nannte Weltbank-Präsident David Malpass das Risiko einer Stagflation "beträchtlich". Seiner Meinung nach wird eine Rezessionin in vielen Ländern unvermeidbar sein. Er drängte die politischen Entscheidungsträger zu produktionsfördernden Maßnahmen und zur Vermeidung von Handelsbeschränkungen. Änderungen in der Steuer-, Geld-, Klima- und Schuldenpolitik seien notwendig, um Kapitalfehlallokation und Ungleichheit entgegenzuwirken.

In ihrem jüngsten Bericht über die globalen Wirtschaftsaussichten untersuchte die Weltbank, wie sich die derzeitige Weltwirtschaftslage im Vergleich zu der hohen Inflation und dem schwachen Wachstum - der so genannten Stagflation - in den 1970er Jahren darstellt, als Ölschocks, hohe Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik die Inflation in die Höhe schnellen ließen. Laut Weltbank machte die Stagflation der 1970er Jahre starke Zinserhöhungen in den großen Volkswirtschaften erforderlich, was wiederum eine Reihe von Finanzkrisen in Schwellen- und Entwicklungsländern auslöste.

