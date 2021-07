Weltgrößter Hopfenhändler berichtet über Anbau und Biermarkt

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Wie kommt die weltweite Brauereiwirtschaft durch die Krise, wie war die Hopfenernte des vergangenen Jahres und wie könnte sie 2021 sein? Antworten auf diese Fragen rund um das Bier gibt der BarthHaas-Bericht, den der weltgrößte Hopfenhändler aus Nürnberg am Donnerstag (10.00 Uhr) vorstellt.

In Deutschland hat die Brauereiwirtschaft unter der Corona-Krise gelitten, die unter anderem Gastronomie und Volksfeste aber auch private Feiern ausbremste. Gerade Anbieter von Fassbier verloren hier an Geschäft. Flaschenbier wurde zwar auch in der Pandemie getrunken, gilt aber als weniger lukrativ.

Das im Bericht enthaltene Ranking der 40 größten Brauereien der Welt ist dagegen bereits bekannt. Aktuell schaffen es acht deutsche Brauereien in diesen exklusiven Club - eine mehr als vor einem Jahr. Die 40 Schwergewichte verloren demnach vergangenes Jahr deutlich beim Bierausstoß: insgesamt rund sechs Prozent./ruc/DP/stk