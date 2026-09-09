DAX 25.576 -1,7%ESt50 6.312 -1,6%MSCI World 4.938 -0,6%Top 10 Crypto 10,17 -0,1%Nas 26.253 -0,6%Bitcoin 67.099 -0,5%Euro 1,1636 -0,0%Öl 101,8 +3,9%Gold 4.402 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Weltkriegsbombe in Hamburg entschärft - Zugverkehr freigegeben

HAMBURG (dpa-AFX) - Die gefährliche Weltkriegsbombe im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld ist mehrere Stunden nach dem Fund entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Die Sperrmaßnahmen wurden aufgehoben, der Zugverkehr wieder freigegeben.

Werbung

Die 500-Pfund-Bombe englischer Bauart hatte auf einer Baustelle an einer wichtigen Bahnstrecke gelegen, die Hamburg mit dem Norden und Westen Schleswig-Holsteins verbindet. Der Zugverkehr war erheblich gestört. Im S-Bahn- und Fernverkehr gab es zahlreiche Zugausfälle.

Die Fundstelle lag am S-Bahnhof Diebsteich, wo der neue Bahnhof Altona gebaut wird. Für die Entschärfung mussten Anwohner im Umkreis von 400 Metern ihre Wohnungen verlassen.

Die Bombe war mit einem chemischen Langzeitzünder versehen. Weil sie bewegt worden war, bestand nach Angaben der Feuerwehr eine akute Explosionsgefahr./bsp/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.