Die wertvolllsten Marken der Welt 2019

Platz 16: Das Ranking

Die Interbrand Studie zu den Best Global Brands 2019 ermittelt den Markenwert der Unternehmen basierend auf Geschäftszahlen, der Wirkung der Marke auf die Kunden sowie einer Einschätzung der Fähigkeit, in der Zukunft Gewinne zu sichern. Nach diesen Kriterien werden die Frimen dann gerankt. Zusätzlich zum analysierten Markenwert werden die jährliche Wachstumsquote in Prozent angegeben und die drei Kernkompetenzen des jeweiligen Unternehmens hervorgehoben. Stand ist der 18.10.2019.

Quelle: Interbrand, Bild: Bloom Design / Shutterstock.com