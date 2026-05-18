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Weltraum-Überwachungssystem

OHB-Aktie zweistellig höher: Neue Verteidigungsallianz in Europa - OHB und Helsing bündeln Kräfte

19.05.26 11:22 Uhr
Anleger feiern neue KI-Partnerschaft: OHB hebt ab | finanzen.net

Das Raumfahrtunternehmen OHB tut sich mit dem Rüstungs-KI-Spezialisten Helsing zusammen, um federführend ein weltraumbasiertes taktisches Überwachungsystem zu entwickeln.

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Geplant ist dazu die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, wie beide Seiten jetzt mitteilten.

OHB wird darüber hinaus in das im vergangenen Dezember gebildete Konsortium Helsing, Kongsberg und HENSOLDT eintreten, das bereits an einer weltraumbasierten taktischen Überwachungs- und Aufklärungslösung arbeitet und diese mit einem KI-basierten Zielerfassungssystem kombinieren will.

Helsing und OHB werden in dem Konsortium mit ihrem geplanten Gemeinschaftsunternehmen die Rolle als gemeinsamer Konsortialführer übernehmen. Ziel der Entwicklung ist den Angaben zufolge eine radikale Verkürzung der Latenzzeit zwischen Datenerfassung und Zielbekämpfung. Die Satelliten für das System würden "software-defined" entwickelt und seien so in der Lage, neuen Bedrohungslagen dynamisch zu begegnen.

Während OHB Implementierung und Betrieb von schlüsselfertigen End-to-End-Raumfahrtsystemen für Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation und Aufklärung verantwortet, stellt Hensoldt weltraumtaugliche Sensorik für allwetterfähige, dauerhafte Überwachung bereit und bringt mobile Bodenstationen sowie bestehende Systemfähigkeiten ein.

Die OHB-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise kräftige 19,73 Prozent auf 579,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG

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