Weltraumbahnhof und Militärübung: Merz reist nach Norwegen

12.03.26 05:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist am Donnerstag in den Norden Norwegens, wo er sich am Abend mit Ministerpräsident Jonas Gahr Støre treffen wird. Am Freitag wollen die beiden Regierungschefs in Andenes den Andoya Space Port besuchen, von wo aus seit den 1960er Jahren Raketen in den Weltraum starten.

Anschließend geht es weiter zum Militärstützpunkt Bardufoss. Dort machen sich Merz und Støre zusammen mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Mark Carney ein Bild von der Übung Cold Response, an der mehr als 30.000 Soldaten aus 14 Nato-Staaten in Norwegen und Finnland teilnehmen - darunter 1.600 Bundeswehrsoldaten.

Bei dem Besuch wird es vor allem um die Kooperation im Weltraum- und Rüstungsbereich aber auch bei der Energieversorgung gehen. 48 Prozent der deutschen Erdgasimporte und 9 Prozent der Ölimporte kommen aus Norwegen./mfi/DP/mis