Weltraumüberwachung

NorthStar Earth & Space wagt den Sprung an die Börse: Durch eine 30-Millionen-Dollar-SPAC-Fusion will das Space-Tech-Unternehmen seine Expansion vorantreiben.

• NorthStar geht via SPAC-Fusion mit 30 Millionen US-Dollar an die Börse

• Fokus auf Weltraumüberwachung und satellitengestützte Sicherheitstechnologien

• Börsenlisting unter "NSTR" an der New York Stock Exchange geplant



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Der Weltraumüberwachungsspezialist NorthStar Earth & Space steht vor dem Sprung an die Börse. Wie das Unternehmen am 17. April in einer Pressemitteilung erklärte, wurde eine endgültige Vereinbarung über einen Zusammenschluss mit der börsennotierten Zweckgesellschaft Viking Acquisition geschlossen. Die Transaktion markiert einen weiteren Schritt im wachsenden Markt für Space-Tech-Unternehmen, die über SPAC-Deals den Kapitalmarkt erschließen. Damit verstärkt sich auch der Wettbewerb im Space-Tech-Markt, wodurch Elon Musks SpaceX erneut in den Fokus rückt.

Milliardenmarkt Weltraumüberwachung

NorthStar positioniert sich in einem strategisch wichtigen Segment: der Weltraumlageerfassung (Space Situational Awareness) und geospatialen Aufklärung. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk spezialisierter Sensoren, die Aktivitäten im Orbit überwachen und potenzielle Bedrohungen identifizieren. Diese Technologien sind sowohl für Regierungen als auch für kommerzielle Kunden von zunehmender Bedeutung.

Im Zuge der Fusion wird NorthStar mit 300 Millionen US-Dollar bewertet, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Zusätzlich umfasst die Vereinbarung eine vollständig zugesagte PIPE-Finanzierung (Private Investment in Public Equity) in Höhe von 30 Millionen US-Dollar. Diese wird von der Cartesian Capital Group angeführt, heißt es. Zudem beteiligen sich institutionelle Investoren aus Kanada und den USA.

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Börsengang via SPAC: Details zur Transaktion

Der Deal soll NorthStar Bruttoerlöse von mindestens 30 Millionen US-Dollar sichern - mögliche zusätzliche Mittel aus dem Treuhandkonto von Viking sind dabei noch nicht berücksichtigt. Nach Abschluss der Transaktion ist geplant, dass die Aktien des kombinierten Unternehmens unter dem Kürzel "NSTR" an der New Yorker Börse gehandelt werden.

Die Viking-Aktie selbst zeigt derzeit das typische Verhalten vieler SPACs, wie investing.com betont. Mit einem aktuellen Kurs von 10,48 US-Dollar bewegt sie sich nahe ihres 52-Wochen-Hochs von 10,5 US-Dollar und ihres Tiefs von 9,97 US-Dollar. Das Papier weist eine geringe Volatilität auf und verbucht seit Jahresbeginn ein Plus von 4,07 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 23. April 2026).

Die Erlöse aus der Fusion sollen laut der Mitteilung gezielt in den Ausbau der technologischen Infrastruktur fließen. Dazu zählen Investitionen in Sensorsysteme für Satelliten, die Integration und den Einsatz von Raumfahrzeugen sowie nicht wiederkehrende Entwicklungskosten.

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Management bleibt an Bord - Abschluss für 2026 geplant

Kontinuität ist ebenfalls gewährleistet: Unternehmensgründer und CEO Stewart Bain wird NorthStar auch nach dem Börsengang weiterführen, heißt es. Sowohl der Vorstand von NorthStar als auch der von Viking haben der Transaktion einstimmig zugestimmt.

"NorthStar beabsichtigt, eine wesentliche Rolle beim Schutz der orbitalen Umgebungen und bei der Förderung der Nachhaltigkeit im Weltraum zu spielen. In diesem entscheidenden Moment verschafft der Gang an die Börse NorthStar einen beispiellosen Zugang zu Kapital, um unsere Aktivitäten zu skalieren", wird Stewart Bain, Gründer und Chief Executive Officer von NorthStar, in der Pressemitteilung zitiert. "Unser Team ist missionsgetrieben, während wir danach streben, durch fortschrittliche Weltraumlageerfassung einen nachhaltigen positiven Einfluss auf unseren Planeten zu erzielen", fügte er hinzu.

Der Abschluss des Deals wird für das dritte Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen. NorthStar hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält weitere Standorte in Luxemburg sowie operative Aktivitäten in New York.

Begleitet wird die Transaktion von namhaften Finanzberatern: Cohen & Company Capital Markets fungiert als exklusiver Finanz- und Kapitalmarktberater sowie als alleiniger Platzierungsagent für NorthStar, während KingsRock Advisors Viking berät.

Mit dem geplanten Börsengang könnte NorthStar von der steigenden Nachfrage nach Weltraumsicherheitslösungen profitieren - ein Markt, der in den kommenden Jahren weiter stark wachsen könnte.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net